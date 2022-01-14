Gabriel Margarit: Takımı Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız

14 Ocak 2022 Cuma 23:16 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 23:16

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'ye ile 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, kendileri için çok önemli olan 3 puanı kaybettiklerini kaydederek, "İlk 15 dakikada 1-0'ı yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık çünkü yeni bir kana ihtiyacı olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncularda gelecek. Hep beraber her şeyi deneceğiz bu ligde, Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız. Sumudica için de onun adına özür diliyorum kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şuanda kulüp doktorumuzla beraber içeride." diye konuştu.