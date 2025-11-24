Gabriel Paulista: Birbirimizi eleştirmeliyiz

İSTANBUL 17°C / 9°C
Beşiktaşlı Gabriel Paulista, Samsunspor beraberliğinin ardından “Kendi sahamızda böyle bir oyunu kabul edemeyiz, birbirimizi daha çok eleştirmeliyiz” dedi.

HABER MERKEZİ24 Kasım 2025 Pazartesi 00:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından konuştu.

Tecrübeli oyuncu, "Kendi sahamızda böyle bir skoru kabul etmemiz mümkün değil. Samsunspor iyi bir takım, iyi organize olan bir takım, onları tebrik ederim, bir puandan dolayı. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi oynadık. Domine ettik oyunu, agresiftik. İkinci yarıda golü bulduktan sonraki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. Mantalitemiz daha büyük olmalı bu tür durumlarda. Ardından rakip golü attı. Hatalar yaptık hepimiz. Üzgünüz." dedi.

"BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ"

Gabriel Paulista, "Bir antrenman eksikliği yok. Antrenmanlarda önde baskıyı çalışıyoruz. Sahaya daha çok kişilik koymamız gerektiğinizi düşünüyorum. Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı. Buna izin veremeyiz. Daha çok birbirimizi eleştirmeliyiz. Tek bu suçlusu yok bu durumun. Takım olarak puanlar kaybediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

