  Gabriel Paulista: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Spor

Gabriel Paulista: Kazanmak için her şeyi yapacağız

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, yarın Lausanne karşısında kazanmak için her şeyi yapacaklarını ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak istediklerini söyledi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 15:20
Gabriel Paulista: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne takımı ile yarın saat 20.00'de sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların başarılı stoperi Gabriel Paulista, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖNCEKİ MAÇTAN DAHA FAZLA ENERJİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları ilk maçı kaybetmemenin (1-1) kendileri adına pozitif bir gelişme olduğunu belirten Paulista, "Şimdi kendi sahamızdayız. Önceki maçtan daha fazla enerji göstermek zorundayız. Taraftarımızın da desteği olacak. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"YARIŞTIĞIMIZ HER KULVARDA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Tecrübeli savunmacı, her maça kazanmak için çıktığına dikkat çekerek, "Çok fazla Avrupa'da mücadele ettim. Ben her zaman pozitifim. Her zaman kazanmak için sahaya çıkarım. Beşiktaş da çok büyük takım. Böyle bir takımda oynadığım için gururluyum. Yarın için de gruplara yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman daha iyiye gideceğiz. Yeni oyuncularımızla yeni bir takım inşa ediyoruz. Yarıştığımız her kulvarda şampiyon olmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Gabriel Paulista, 6 resmi maçta 11 gol yemelerinin hatırlatılması üzerine, "Bir savunma oyuncusu gol yemeyi sevmez. Biz her antrenmanda kendimizi geliştiriyoruz. Futbol bir takım oyunu. Sadece 4 savunma oyunsu olarak değerlendirilmiyor. Takım olarak golü yiyoruz. Grup olarak daha iyisi için gelişmeye devam ediyoruz. Duran toplarda daha iyi olmalıyız. Ben hata yaparsam bunu söyleyen biriyim. Daha iyi olacağız ve Beşiktaş için daha iyisini yapacağız" diye konuştu.

"YENİ BİR TAKIM İNŞA EDİYORUZ"

Paulista, 3'lü savunma sistemini garipsemediklerini de aktardı. Brezilyalı oyuncu, "Yeni bir takım inşa ediyoruz. Ona rağmen biz 3'lü sistemi garipsemiyoruz. Geçen sene oynadığımız maçlar vardı. Emirhan, Felix ve ben nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Oyun kurarken orta sahalarımızın da bize yardımı oluyor. Sürekli de gelişmek zorundayız. Umarım bu şekilde gelişmeye devam edip sezon sonunda mutlu bir şekilde bitiririz" dedi.

