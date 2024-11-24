İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2024 Pazar / 23 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gabriel Paulista: Utanç verici

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

24 Kasım 2024 Pazar 21:38 - Güncelleme:
Gabriel Paulista: Utanç verici
ABONE OL

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"UTANÇ VERİCİ, KABUL EDİLEMEZ!"

Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan özür dilemek zorundayız. Utanç verici! Utanç verici diyebilirim. Beşiktaş gibi büyük bir takımın, kendi sahasındaki son 2 maçta 7 gol yemesi utanç verici. Bu kabul edilemez." dedi.

"BİRLİKTE OLMALIYIZ"

Tecrübeli stoper ayrıca, "Beşiktaş'ın oynaması gereken oyunu oynamıyoruz. Öncelikle ben takımım adına ben kabul ediyorum bu kötü oyunu. Böyle olmamalı. Takım olarak biz bu durumu düzeltmek zorundayız. Çalışmak, birlikte olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.