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Spor

Gabriel Paulista'dan ayrılık sinyali! Gideceği takımı açıkladı

Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, takımdan ayrılma sinyalleri verdi. Tecrübeli stoper Corinthians'ta oynama hayali olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 00:43 - Güncelleme:
Gabriel Paulista'dan ayrılık sinyali! Gideceği takımı açıkladı
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Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, Corinthians'ta oynama hayali olduğunu söyledi.

34 yaşındaki savunma oyuncusu, "Herkes hayalimin Brezilya'ya dönmek ve Corinthians için oynamak olduğunu biliyor. Benim hayalim bu." ifadelerini kullandı.

Corinthians'ın kendisi için bir aile meselesi olduğunu da söyleyen Paulista, "Bir aile meselesi de var. Corinthians taraftarı olan kardeşim sayesinde onları destekledim. O, başka bir dünyaya gitti ve sonunda vefat etti. O da her zaman benimle birlikte. Futbolcu olmayı denedi ama başaramadı. Bu yüzden her zaman onun hayalini gerçekleştirdiğimi söylüyorum." sözlerini sarf etti.

"HAYALİM ORASI"

Paulista, başka bir Brezilya takımına da kapıyı kapatmadı. Deneyimli savunma oyuncusu, "Hiçbir kulübe kapıları kapatmayacağım ama benim hayalim Corinthians. Kim bilir belki bir gün Brezilya'ya döner ve Corinthians formasını giyerim." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Gabriel Paulista, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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