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Spor

Gabriel Sara: Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum

Galatasaray'ın yeni transferi sarı kırmızılı ekibe imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Gabriel Sara: Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum
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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, imza sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

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