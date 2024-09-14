İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gabriel Sara: Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum
Spor

Gabriel Sara: Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum

Galatasaray'ın Rizespor maçında 1 gol ve 2 asist yapan Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2024 Cumartesi 23:42 - Güncelleme:
Gabriel Sara: Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum
ABONE OL

Galatasaray'ın Rizespor maçında 1 gol ve 2 asist yapan Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Gabriel Sara yaptığı açıkalmada, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de mutluyum. Takım olarak da bugün çok iyi performans gösterdik." dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Buraya alışmaya çalışıyorum. Oyun içinde bazen değişiklikler oluyor. Rahat olduğum bir pozisyonda oynuyorum. Hoca ne isterse onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Duran topları hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu. Duran topların çok önemli bir silah olduğunu söylüyordu. Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.