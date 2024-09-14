Gabriel Sara: Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum

Galatasaray'ın Rizespor maçında 1 gol ve 2 asist yapan Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Gabriel Sara yaptığı açıkalmada, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Takıma yardımcı olduğum için de mutluyum. Takım olarak da bugün çok iyi performans gösterdik." dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Buraya alışmaya çalışıyorum. Oyun içinde bazen değişiklikler oluyor. Rahat olduğum bir pozisyonda oynuyorum. Hoca ne isterse onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Duran topları hep çalışıyorum. Babam zaten bana yardımcı oluyordu. Duran topların çok önemli bir silah olduğunu söylüyordu. Buna çocukluğumdan beri çalışıyorum" ifadelerini kullandı.