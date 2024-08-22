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Spor

Gabriel Sara: Her maçta daha iyi oluyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2024 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
Gabriel Sara: Her maçta daha iyi oluyorum
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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tur için umudunu koruduğunu söyleyen Sara, "Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Bireysel performansı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İkinci ligden sonra bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum, kendimi iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

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