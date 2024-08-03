Orta saha transferi için uzun zamandır uğraş veren Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara'da mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında resmi imzalar az önce atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer için 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Oyuncu bu gece saat 00.30'da İstanbul'da olacak.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Temmuz 2022'de 10.5 milyon euro karşılığında Sao Paulo'dan transfer edilen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu, Championship'te çıktığı 80 maçta 20 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Gabriel Sara, futbol kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo takımının altyapısında başladı. Sara, 2019 yılında A takıma çıkma başarısı göstermişti.