Galatasaray Nef basketbol takımında başantrenörlük görevini yürüten Andreas Pistiolis ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Genç başantrenör daha önce Panathinaikos, CSKA Moskova ve Banvit'te asistana olarak görev almıştı.