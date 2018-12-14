Galatasaray'dan Welbeck harekatı

Galatasaray'dan Danny Welbeck harekatı. Sarı-Kırmızılılar, hücumdaki sıkıntıları çok yönlü forvet Danny Welbeck’le çözmeyi düşünüyor. Sezon başında Arsenal’le transferi için görüşmeler yapılmıştı ancak bir sonuç çıkmamıştı. İngiliz ekibinin yeni Hocası Unai Emery, 28 yaşındaki İngiliz forvetin gitmesine razı olmamıştı. Emery, Welbeck’i rotasyon sisteminde her noktada kullandı. Ancak kasım ayında Sporting Lizbon karşılaşmasında sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık Arsenal’in de planlarını bozdu. Topçular, yolları ayımayı düşünüyor.

İYİLEŞME SÜRECİNİN İÇİNDE

Galatasaray, Welbeck’i devre arasında getirmek istiyor. Arsenal cephesi de oyuncuya gelecek planları arasında yer vermedi. İngiliz basınındaki iddialara göre Galatsaray, Welbeck’i sembolik bir rakama devre arasında getirebilir. Oyuncunun da iyileşme sürecinde olduğu aktarıldı. Sarı-Kırmızılı takım yapacağı sağlık taramalarının ardından kararını verecek. Olmazsa sezon sonu iş bitecek. Welbeck’in de bu transfere sıcak baktığı, bir pürüz olmadığı tahmin ediliyor.

BAŞKA TAKVİYELER DE VAR

Fatih Terim, Porto karşılaşmasının ardından, “Çok transfer olacak. Gidenlerimiz de, gelenlerimiz de” açıklaması yapmıştı. Terim, diri bir Welbeck’i hücumun her bölümünde anahtar adam olarak kullanacak. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar’ın yine İngiltere’den takviyeleri yapması bekleniyor. Kriter ise ‘30 yaş’. Galatasaray bu doğrultuda Manchester City başta olmak üzere Premier Lig’den birçok takımla yakın temas halinde.

(Akşam)