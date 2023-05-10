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Spor

Galatasaray'a Portekiz'den orta saha

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cim-bom'un Avrupa liglerinde forma giyen sürpriz bir orta saha ile ilgilendiği öğrenildi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Galatasaray'a Portekiz'den orta saha
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Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Cimbom, bu maçı kayıpsız geçmek istiyor.

Aslan bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda görüşmelerine hız veren G.Saray'da transferde ince eleyip sık dokuyor.

aspor.com.tr editörlerinden Mehmet Göksel Taşova'nın Portekiz basınından O Jogo'dan derlediği habere göre; G.Saray orta sahaya Boavista forması giyen Gaius Makouta'yı transfer etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılara bu transferde Rennes, Strasbourg ve Lecce'nin rakip olduğu belirtildi.

GAIUS MAKOUTA KİMDİR?

Gaius Makouta, 25 Temmuz 1997'de Fransa'nın Beaumont kentinde dünyaya geldi. Futbola Le Havre'nin altyapısında başladı.

2021 yazında ise 300 bin Euro bonservis bedeliyle Boavista'ya transfer oldu.

Bu sezon ligde 29 maça çıkan Kongolu isim, 1 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro...

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