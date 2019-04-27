Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maç programı açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada oynanacak kritik Galatasaray, Beşiktaş maçının tarihi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 31. hafta maç programının yayınlanmasının ardından derbi maçının ne zaman oynanacağı ortaya çıktı.
TFF'nin yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre Galatasray, Beşiktaş deribisi 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve yayıncı kuruluş Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
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