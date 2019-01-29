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Galatasaray - Boluspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ertelenen rövanş maçında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Boluspor ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında bu akşam sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. 
 
Turun ilk müsabakasını 1-0 kazanan sarı-kırmızılıların çeyrek final için sahaya çıkacağı Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i Mete Kalkavan oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR merkezinde AVAR olarak da Volkan Bayarslan yer alacak. 
 
Galatasaray - Boluspor maçının VAR'ı Mete Kalkavan, dün akşam Medipol Başakşehir'in sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı. (İHA)

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