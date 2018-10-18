Galatasaray - Bursaspor maçının saati 20.30'a alındı
Spor Toto Süper Lig'de saat 20.00'de oynanacağı açıklanan Galatasaray-Bursaspor maçının saati 20.30'a alındı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçının başlama saati değişti. Saat 20.00'de oynanacağı açıklanan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
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