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Galatasaray - Bursaspor maçının saati 20.30'a alındı

Spor Toto Süper Lig'de saat 20.00'de oynanacağı açıklanan Galatasaray-Bursaspor maçının saati 20.30'a alındı.

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Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Bursaspor maçının başlama saati değişti. Saat 20.00'de oynanacağı açıklanan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. 

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