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Galatasaray, Dylan Bronn'u takibe aldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, sarı kırmızılı takımla ilgili yeni bir iddia Fransız basınından geldi. Galatasaray'ın, Gent'te oynayan ve aynı zamanda Tunus Milli Takım formasını da giyen stoper Dylan Bronn'u takibe aldığı öne sürüldü.

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Belçika'da Gent forması giyen ve 23 yaşındaki stoper Dylan Bronn için de Galatasaray da devrede. Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray dışında Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova da Dylan Bronn'un peşinde. Önümüzdeki haftalarda her iki kulübün de Gent ile görüşmesi bekleniyor.

Dylan Bronn 23 yaşında ve stoper mevkinde oynuyor. 1.86 boyundaki Dylan Bronn aynı zamanda Tunus Milli Takım formasını da giyerken, 2017 yılında 1 milyon euro bedelle Gent'e transfer olmuştu. Dylan Bronn bu sezon Gent formasıyla ligde 12 maçta 5 gol attı. Dylan Bronn'un kulübüyle olan sözleşmesi 2021'de bitiyor. (Futbol Arena)

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