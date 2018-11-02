Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler...

GALATSARAY ile Fenerbahçe futbolda bugün yapacakları derbiyle tarihlerinde 388. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909’da Cim-Bom’un 2-0’lık üstünlüğü ile başlayan 109 yılık rekabette geride kalan maçlarda Kanarya’nın galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 387 derbide Sarı-Lacivertliler 146, Sarı-Kırmızılılar 123 galibiyet aldı, 118 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fener 532, G.Saray 482 gol attı. Ligdeki 122 derbide de Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 50-33 üstünlüğü bulunuyor. Ligdeki 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında Kanarya 154, Cim-Bom ise 116 kez fileleri havalandırdı. Ezeli rekabetteki son 10 derbide Aslan 2, Kanarya 3 kez kazandı.

OZAN KABAK 11’DE MAİCON KULÜBEDE

FENERBAHÇE derbisi öncesi sakatlık problemi yaşayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba, Nagatomo ve Fernando’dan yararlanamayacak. Malatya deplasmanında baş dönmesi yaşayan Belhanda ve ayağına darbe alan Linnes, bugünkü dev mücadelede forma giyecek. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un da yetişmesiyle rahat bir nefes alan Aslan’ın hocasnın, savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile Serdar Aziz’e şans verip, Maicon’u yedek soyundurması bekleniyor. Forvette Eren’i tercih edecek olan Terim, sağ kanatta Sinan ile Onyekuru arasındaki tercihini maçtan önce yapacak.

FORVETTE SOLDADO SOLDA ALPER POTUK

FENERBAHÇE’DE Cocu’nun gönderilmesinin ardından Galatasaray derbisinde takımın başında saha çıkacak olan Koeman, sakat ve cezalılar yüzünden kadro konusunda kararsızlık yaşıyor. Hollandalı teknik adamın, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan, Tolga Ciğerci ve cezalı Slimani’nin yokluğunda sahaya 4’lü savunma ile çıkması bekleniyor. Forvet hattında Soldado’yu tercih eden Koeman’ın sol kanatta Alper Potuk ile Valbuena arasında kararsız olduğu ancak Türk oyuncunun bir adım önde olduğu belirtiliyor. Fener’in hocası, Isla-Şener arasındaki maçtan önce verecek.