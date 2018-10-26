Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Galatasasray, 2 Kasım Cuma günü 21:00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi için bilet açıklamasında bulundu.

Derbi maçının bilet fiyatları açıklanırken biletlerin 30 Ekim Salı günü satışa çıkartılacağı belirtildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şu şekilde;

Kategori 1: 1000 TL

Kategori 2: 900 TL

Kategori 3: 800 TL

Kategori 4: 800 TL

Kategori 5: 750 TL

Kategori 6: 600 TL

Kategori 7: 400 TL

Kategori 8: 300 TL

Kategori 9: 250 TL

Kategori 10: 175 TL

Kategori 11: 150 TL

Kategori 12 Misafir: 150 TL

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ayrıca şu sözlere yer verildi;

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 11.Hafta maçında, 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 21:00'de Fenerbahçe A.ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 30 Ekim Salı günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.

PDFK'nın 25.10.2018 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu ve DOĞU TRİBÜN 115 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlarımız dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler. Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60'ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 30 Ekim Salı günü saat 14:00'te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 31 Ekim Çarşamba günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına 1 Kasım Perşembe 20:00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.