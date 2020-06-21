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Spor

Galatasaray - Gaziantep FK maçına VAR damga vurdu

Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçın 90+6. dakikasına VAR kararı damga vurdu. Gaziantep FK'nın attığı gol iptal edildi.

21 Haziran 2020 Pazar 23:32 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:32
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Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçın 90+6. dakikasına VAR kararı damga vurdu. Gaziantep'ın 90+6. dakikada Kayode ile attığı gol hakem tarafından Alper Ulusoy tarafından geçerli sayıldı ancak gol, VAR incelemesine takıldı.

Golden hemen önce Gaziantepli futbolcu Oğuz ile Galatasaraylı Jimmy Durmaz arasında yaşanan pozisyonda Oğuz'un Jimmy'e faul yapmış olabileceği hakem Alper Ulusoy'a iletildi. VAR'ın önerisinin ardından kenara gelerek pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy, Oğuz'un Jimmy'e faul yaptığını tespit etti ve Gaziantep'in attığı golü iptal etti.

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