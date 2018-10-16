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Galatasaray - Germani Brescia Leonessa: 84-76

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 3. maçında Galatasaray sahasında İtalya'nın Germani Brescia Leonessa takımını 84-76 yendi.

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ULEB Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yı 84-76 yendi. Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 2. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 3. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 3. dakikayı 10-4 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, 4. dakikada farkı 10 sayıya (14-4) çıkarsa da konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 7. dakikada beraberliği yakaladı: 19-19. Çeyreğin sonlarında Can Korkmaz'la sayılar bulan Galatasaray, ilk periyodu 24-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayamayan Galatasaray, Germani Brescia Leonessa karşısında 12. dakikada 28-24 geriye düştü. Arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Arapovic ve Göksenin Köksal'la sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 15. dakikada yeniden öne geçti: 31-30. Hızlı hücumlardan peş peşe sayılar üreten İtalyan ekibi, 19. dakikaya 38-36 üstün girdi. Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 44-40 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Germani Brescia Leonessa, 23. dakikada farkı 10 sayıya (52-42) kadar çıkardı. Savunmadaki sertliği çeyreğin ortasında artıran Galatasaray, Göksenin Köksal ve Can Korkmaz'la üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 27. dakikada farkı 1'e indirdi: 56-57. Klobucar'ın serbest atışlardan kaydettiği sayılarla önce beraberliği (59-59) yakalayan sarı-kırmızılılar, Caner Erdeniz'in boyalı alandan bulduğu basketle 61-59 öne geçti. Konuk ekip, Allen'ın çeyreğin bitimine 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle üçüncü periyodu 65-62 önde tamamladı.

Final periyoduna Arapovic'in basketiyle başlayan Galatasaray, Hayes'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 32. dakikada 67-65 öne geçti. Başa baş geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, yapılan top kaybının ardından 35. dakikada tekrar geriye düştü: 67-70. Hayes'le boyalı alandan, Webster ve Harrison'la da dış atışlardan bulduğu isabetlerle tempoyu son bölümde artıran Galatasaray, 38. dakikaya 77-72 üstün girdi. Farkı 39. dakikada 10 sayıya çıkaran (84-74) sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı da 84-76 kazandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmanın son bölümlerini tribünden takip etti. Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray: 84 - Germani Brescia Leonessa: 76

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Galatasaray: Webster 10, Göksenin Köksal 21, Harrison 14, Hayes 12, Auguste 4, Arapovic 9, Can Korkmaz 6, Caner Erdeniz 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 6

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Germani Brescia Leonessa: Mika 2, Abass 17, Moss 7, Vitali 7, Hamilton 18, Laquintana, Allen 17, Ceron, Beverly 6, Zerini 2, Sacchetti

Başantrenör: Andrea Diana

1. Periyot: 24-21

2. Periyot: 40-44

3. Periyot: 62-65

4. Periyot: 84-76

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