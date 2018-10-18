Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray - Schalke 04 maçı biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri 19 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Schalke 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 12 misafir: 150 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 4: 800 lira

Kategori 3: 800 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 1: 1000 lira

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

İstanbul´da 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

Konsolosluk binasındaki incelemelerde kırmızı lekeli bu görüntü merak konusu oldu

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

En düşük maaş 2.370 liraya çıkacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA