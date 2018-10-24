Galatasaray - Schalke! İşte muhtemel 11'ler...

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında bugün Alman ekibi Schalke 04’ü konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de oynanacak mücadeleyi Fransız Benoit Bastien yönetecek. Mücadele beINsports 1 naklen ekrana getirecek. Bundan önceki iki maçta evinde kazanıp, deplasmanda kaybeden Sarı-Kırmızılı takımın hedefi ikinci galibiyetini alarak ilk iki içerisinde yer almak. Schalke ise 2 maçta 4 puan topladı. Cim-Bom, Avrupa kupalarında bu akşam 274. maçına çıkacak. Bundan önceki karşılaşmalarda G.Saray 99 galibiyet, 71 beraberlik, 103 mağlubiyet elde etti. Schalke’yi yenip dalya yapmak isteyen Aslan, 273 maçta 373 gol atıp, 405 gol yedi.

Almanlar’a karşı 9-7 geride

ASLAN, Alman takımlarına karşı 28 maça çıktı. Bunların 7’sini kazanan Galatasaray, 12 kez berabere kaldı ve 9 maçı ise kaybetti. Gollerde de 31-44 geride. Cim-Bom iç sahada Almanlar’a karşı oynadığı son 7 maçı ise kazanamadı.