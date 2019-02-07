Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk görev alacak.

Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Cuma

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (ALPER ULUSOY)

Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Halis Özkahya)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Mete Kalkavan)

Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ümit Öztürk)

Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Ali Palabıyık)