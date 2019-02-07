Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk görev alacak.
Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Cuma
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (ALPER ULUSOY)
Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Halis Özkahya)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Mete Kalkavan)
Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ümit Öztürk)
Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Ali Palabıyık)
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