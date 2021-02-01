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Spor

Galatasaray: 12 - Başakşehir: 7

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:49
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Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

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