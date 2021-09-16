Galatasaray 124 gün sonra evine döndü

16 Eylül 2021 Perşembe 20:25 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:25

Galatasaray, Lazio maçıyla birlikte bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.

Türk Telekom Stadı, son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs'ta Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Yaz döneminde stat zemininde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, zemin çalışmalarının yetişmemesinden dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı İstanbul'daki farklı statlarda oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray, Lazio müsabakasıyla 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça oynadı.