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Spor

Galatasaray 15 maçtır yenilmiyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i mağlup ederek evindeki yenilmezlik sersini 15 maça çıkardı.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
Galatasaray 15 maçtır yenilmiyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup etmesiyle ligde evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan sahasında sadece ligin 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 73. puanla ligde 1. sırada yer alıyor.

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