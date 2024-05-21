İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2219
  • EURO
    35,0441
  • ALTIN
    2507.23
  • BIST100
    10875.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray 178 maç sonra bir ilki yaşadı
Spor

Galatasaray 178 maç sonra bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, 178 maç sonra bir ilki yaşadı.

21 Mayıs 2024 Salı 09:57 - Güncelleme:
Galatasaray 178 maç sonra bir ilki yaşadı
ABONE OL

Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla kaybetti.

Şampiyonluğu son haftaya bırakan sarı-kırmızılılar, mağlubiyetle birlikte birçok serisine de veda etti.

Galatasaray'ın 17 haftalık galibiyet serisi bitti. 24 maçlık yenilmezlik de derbi ile sonlandı. Ayrıca geçen sezondan bu yana devam eden iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu istatistiklerin yanı sıra Galatasaray, Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı 178 iç saha maçı arasında isabetli şut çekemeden tamamladığı ilk müsabakayı Fenerbahçe karşısında oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.