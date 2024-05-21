Galatasaray 178 maç sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla kaybetti.

Şampiyonluğu son haftaya bırakan sarı-kırmızılılar, mağlubiyetle birlikte birçok serisine de veda etti.

Galatasaray'ın 17 haftalık galibiyet serisi bitti. 24 maçlık yenilmezlik de derbi ile sonlandı. Ayrıca geçen sezondan bu yana devam eden iç sahadaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu istatistiklerin yanı sıra Galatasaray, Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı 178 iç saha maçı arasında isabetli şut çekemeden tamamladığı ilk müsabakayı Fenerbahçe karşısında oynadı.