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Spor

Galatasaray: 18 - Sivasspor: 5

Süper Lig'de 28 kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan maçlarda, sarı kırmızılılar 18 kez, kırmızı beyazlılar ise 8 kez sahada galibiyetle ayrıldı.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45
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Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.

Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.

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