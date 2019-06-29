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Galatasaray, 1959'dan bu yana 156 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı

Galatasaray, 1959 sezonundan bugüne kadar 45 ülkeden 156 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Eski Beşiktaşlı Ryan Babel, Galatasaray'da forma giyen 6. Hollandalı futbolcu oldu. Genç oyuncu Valentine Ozornwafor da sarı-kırmızılı formayı terletecek 3. Nijeryalı futbolcu olacak

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Sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 154 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Yeni transferler Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile bu sayı 156 futbolcuya çıktı.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan'dan oyuncu aldı.

- Babel, 6. Hollandalı

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel, Galatasaray'ın 6. Hollandalı futbolcusu oldu.

Galatasaray'da daha önce Hollandalı Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder ve Nigel de Jong forma giydi. Babel, mevcut kadroda bulunan Ryan Donk'un ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek 6. Hollandalı olacak.

- Üçüncü Nijeryalı

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da forma giyecek üçüncü Nijeryalı futbolcu konumunda.

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturdu. Ozornwafor, ülkesini Galatasaray'da temsil edecek üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçecek.

- En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 60 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolculardan sonra sarı-kırmızılı takımda en fazla, 16 futbolcuyla Yugoslavlar, 12 futbolcuyla Romanyalılar forma giydi.

- Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke                           Sayı   Futbolcular                                                                                                                                                                                                                                                               
Brezilya                       21     Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao        
Yugoslavya                     16     Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski   
Romanya                        12     Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici                                                                               
Almanya                        7      Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski                                                                                                                                                         
Arjantin                       6      Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero                                                                                                                                                                          
Fransa                         6      Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso                                                                                                                                                                               
Hollanda                       6      Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel                                                                                                                                                                                   
Kolombiya                      5      Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino                                                                                                                                                                                     
İsviçre                        5      Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok                                                                                                                                                                                              
Bosna Hersek                   4      Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic                                                                                                                                                                                                               
Kamerun                        4      Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou                                                                                                                                                                                                              
Çekya                          4      Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi                                                                                                                                                                                                                   
Portekiz                       4      Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira                                                                                                                                                                                                               
İsveç                          3      Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander                                                                                                                                                                                                                             
Fildişi Sahili                 3      Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba                                                                                                                                                                                                                           
Belçika                        3      Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda                                                                                                                                                                                                                                   
Senegal                        3      Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne                                                                                                                                                                                                                                  
Demokratik Kongo Cumhuriyeti   3      Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama                                                                                                                                                                                                                           
Nijerya                        3      Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor                                                                                                                                                                                                                       
Uruguay                        2      Andres Fleurquin, Fernando Muslera                                                                                                                                                                                                                                        
Polonya                        2      Roman Kosecki, Marek Godlewski                                                                                                                                                                                                                                            
Meksika                        2      Sergio Almaguer, Giovani dos Santos                                                                                                                                                                                                                                       
İngiltere                      2      Barry Venison, Mike Marsh                                                                                                                                                                                                                                                 
Hırvatistan                    2      Robert Spehar, Stjepan Tomas                                                                                                                                                                                                                                              
Gana                           2      Richard Kingson, Ahmet Barusso                                                                                                                                                                                                                                            
Arnavutluk                     2      Klodian Duro, Lorik Cana                                                                                                                                                                                                                                                  
Avustralya                     2      Harry Kewell, Lucas Neill                                                                                                                                                                                                                                                 
İspanya                        2      Albert Riera, Jose Rodrigues                                                                                                                                                                                                                                              
Japonya                        2      Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo                                                                                                                                                                                                                                            
Cezayir                        2      İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli                                                                                                                                                                                                                                           
Fas                            2      Nordin Amrabat, Younes Belhanda                                                                                                                                                                                                                                           
İtalya                         1      Morgan de Sanctis                                                                                                                                                                                                                                                         
Sırbistan                      1      Sasa İlic                                                                                                                                                                                                                                                                 
İran                           1      Naser Sadeghi                                                                                                                                                                                                                                                             
Surinam                        1      Ulrich Watson                                                                                                                                                                                                                                                             
Litvanya                       1      Gintaras Stauce                                                                                                                                                                                                                                                           
Zimbabve                       1      Norman Mapeza                                                                                                                                                                                                                                                             
Galler                         1      Dean Saunders                                                                                                                                                                                                                                                             
ABD                            1      Brad Friedel                                                                                                                                                                                                                                                              
İsrail                         1      Haim Revivo                                                                                                                                                                                                                                                               
Makedonya                      1      Goran Pandev                                                                                                                                                                                                                                                              
Norveç                         1      Martin Linnes                                                                                                                                                                                                                                                             
Yeşil Burun Adaları            1      Garry Rodrigues                                                                                                                                                                                                                                                           
İzlanda                        1      Kolbeinn Sigthorsson                                                                                                                                                                                                                                                      
Yunanistan                     1      Konstantinos Mitroglou                                                                                                                                                                                                                                                  
Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.      

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