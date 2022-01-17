İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5139
  • EURO
    15,4415
  • ALTIN
    791.177
  • BIST100
    2096.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, 1987-1988 sezonundan bu yana bir ilki yaşıyor
Spor

Galatasaray, 1987-1988 sezonundan bu yana bir ilki yaşıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiliyor.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:05
ABONE OL

Ligin 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Galatasaray, bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı. Geride kalan bölümde 7 galibiyet ve 6 beraberlik bulunan sarı-kırmızılılar 27 puan toplayabildi.

Bu performans, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar dikkate alındığında sarı-kırmızılı takımın en kötü istatistiği olarak kayıtlara geçti.

- 2010-2011 sezonunun gerisinde

Galatasaray, söz konusu süreçte bundan önce en kötü performansını 2010-2011 sezonunun 21. haftasında 29 puan toplayarak gösterdi.

Bu sezon 21. hafta sonunda 27 puanda kalan sarı-kırmızılı takım, 8. tamamladığı 2011'in de gerisinde kaldı.

AVERAJI EKSİDE

Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti.

Bu sezon Süper Lig'de 26 gol atan "Cimbom" kalesindeki 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı.

Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilmesinden sonra 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı 2. sezonunu geçiriyor. 2010-2011 sezonunda 21. hafta sonunda 24 kez ağları havalandıran Galatasaray, yediği 26 golle yine -2 averaja sahipti.

PENALTILAR KAÇIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kullandığı 4 penaltı atışının sadece birini golle çevirebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında 2, 10. haftadaki Beşiktaş derbisi ile 21. haftadaki Atakaş Hatayspor müsabakalarında birer penaltı kullandı.

Giresunspor mücadelesindeki ilk penaltıyı Alexandru Cicaldau gole çevirirken, ikinci penaltıdan Mbaye Diagne yararlanamadı.

Beşiktaş derbisinde Mustafa Muhammed, Hatayspor karşılaşmasında ise Patrick van Aanholt penaltı noktasından gol bulamadı.

TERİM'İN YERİNE TORRENT GELDİ

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, ilk sınavında mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesiyle girdi. İstenilen sonuçlar alınamayınca 20. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

"Cimbom" yeni göreve gelen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent idaresinde çıktığı ilk maçta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildi.

ÜÇ PUANLI SİSTEMDEKİ PERFORMANS

Galatasaray'ın 1987-1988'den itibaren 21. haftalar itibarıyla 35 sezonluk performansı şöyle:

SezonOGBMAYAv.Puan
2021-2022217682628-227
2020-202121133543182542
2019-202021116435171839
2018-201921116441231839
2017-201821142546252144
2016-201721124540211940
2015-20162197544291534
2014-201521153338241448
2013-201421118239192041
2012-201321117340241640
2011-201221145240152547
2010-20112192102426-229
2009-201021144342222046
2008-200921114643281537
2007-200821146145172848
2006-200721107438211737
2005-200621163249183151
2004-200521163241122951
2003-2004219843225735
2002-200321143434191545
2001-200221145254262847
2000-200121144345172846
1999-200021173145143154
1998-199921145259233647
1997-199821133547262142
1996-199721145253193447
1995-199621152448232547
1994-199521143450222845
1993-199421163249193051
1992-199321144358243446
1991-199221143434181645
1990-199121127237201743
1989-199021133536142242
1988-198921107439192037
1987-198821145249222747

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.