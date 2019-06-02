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Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert tepki

Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt verdi.

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Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de canlı yayına çıktı ve Fikret orman'ın yaptığı, "Son 2 lig şampiyonunu hakemler belirledi. Rizespor - Galatasaray, Galatasaray - Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara leke olarak geçmiştir. Geçen sezonki Alanyaspor - Galatasaray maçındaki hatalar da ortada" sözlerine yanıt verdi.

Orman'a istifa çağrısında bulunan Günay, "Başkanımız gerekli cevapleri verdi ama rahatsız eden bir üslup olduğu için birkaç kelime söylemek istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş büyük kulüpler ve başkanları sorumlulukla hareket etmeli. Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Bbaşkanı. Konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray'ın Kulüpler Birliği'ne güvenini sarstı, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"BİZ 8 PUAN GERİDEYKEN HAKEM KONUŞULMALI"

Galatasaray'ın VAR'sız ve VAR ile birlikte şampiyon olduğunu kaydeden yönetici, "VAR'sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR'ın ilk yılında da Galatasaray'ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu? VAR'lı da, VAR'sız da Galatasaray şampiyon. Biz 8 puan gerideyken hakemler hiç konuşulmadı, o zaman neden bu şikayetlier yapılmıyordu?" diye konuştu.

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