10 Aralık 2025 Çarşamba
Galatasaray, 2 maçtır suskun ve puansız

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ın ardından Monaco'ya da 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip fileleri havalandıramazken 9 puanda kaldı.

Galatasaray, 2 maçtır suskun ve puansız
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta sonunda 9 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle hanesine 9 puan yazdıran Galatasaray, 6. haftada da deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi.

Galatasaray karşılaşmasına kadar 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Monaco, ligdeki ikinci galibiyetiyle puanını 9'a çıkardı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇI KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta.daki Union Saint-Gilloise müsabakasından sonra Monaco maçından da 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip ağları havalandırmayı da başaramadı.

