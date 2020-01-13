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Spor

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.

13.01.2020  10:21 - Güncelleme: 13.01.2020  10:21

Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi.

Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı. İşte perde arkasında yaşananlar.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Belçika ekibi Cercle Brugge, G.Saray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti.

Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz' cevabını verdi.

Belçika'dan resmi teklif alan Yunus, buna karşılık sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik Belek kampına dahil edilmedi. 19 yaşındaki solak hücum oyuncusu bu sezon A Takım'da toplam 65 dakika sahada kalırken ligde sadece 7 dakika şans buldu. UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği 2 gol-1 asistlik performansla Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

(Sabah)

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