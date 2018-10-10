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Galatasaray, 2 yıl daha sözleşmesi olan Serdar Aziz'e yeni kontrat önerecek

Bursaspor'dan Galatasaray'a geldiği günden beri gösterdiği performans ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Serdar Aziz için yönetim harekete geçti.

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Son iki sezonda gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden biri olan Serdar Aziz için düğmeye basıldı.

Yönetim, 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızla devre arasında masaya oturacak ve 3 yıllık teklif yapacak. Serdar'ın yapılacak teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Takvim)

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