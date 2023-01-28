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Spor

Galatasaray 2025'e kadar anlaştı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor

Galatasaray ara transfer için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon başında yaptığı transferlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, gözünü Juventus'un yıldızına dikti. İşte detaylar...

28 Ocak 2023 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Galatasaray 2025'e kadar anlaştı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor
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Ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray, vitesi yükseltti. Kadroya takviye yaparak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Juventus'un yıldız oyuncusu Alex Sandro'yu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY, TRANSFERDE VİTES YÜKSELTTİ

Sezon başında yaptığı Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katarak transferde büyük yankı uyandıran Galatasaray, yıldız transferlerine yenilerini de eklemek için ara transferde kollarını sıvadı.

JUVENTUS'UN YILDIZI İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Alex Sandro'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar Sandro'nun menajeriyle görüşmelerine başladı ve yıldız oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalamak istiyor. Brezilyalı oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya varıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alex Sandro, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1303 dakika süre alan Brezilyalı sol bek, 2 asistle skora etki etti.

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