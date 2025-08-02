3 sene üst üste şampiyon olan ve Victor Osimhen transferiyle ses getiren Galatasaray, yakaladığı çıkışla tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan spor dergisi Sports Illustrated, dünyanın en büyük 30 kulübünü sıraladı.

23. sırada gösterilen Sarı-Kırmızılılar için şu değerlendirme yapıldı: "Galatasaray, Türkiye'nin en başarılı kulübü ve rekor 25 Süper Lig şampiyonluğu müzesinde duruyor. Ülkenin Avrupa kupası kazanan tek takımı olarak 1999–00'de UEFA Kupası'nı kaldırdılar. Avrupa'nın en üst seviyesinde mali güce sahip olmasalar da, kıtada hâlâ sürpriz yapabilecek bir kapasiteye sahipler." Fenerbahçe ise 27. sırada yer aldı. Sarı-Lacivertliler'in 2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamadığı belirtilerek "Fenerbahçe, 19 Süper Lig şampiyonluğu ve 7 Türkiye Kupası zaferiyle Türkiye'nin en çok kupa kazanan ve en tutkulu destekçileri olan kulüplerinden biri. Her ne kadar 2013/14'ten bu yana lig şampiyonluğu yaşamamış olsalar da, ikonik sarı-lacivert formaları hâlâ ağırlığını hissettiriyor, Türk futbolunda ve ötesinde saygı uyandırıyor" denildi.

Sıralamanın; tarih, başarı, etki, erişim gibi özelliklere bakılarak yapıldığı vurgulandı.