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Galatasaray 30 milyon euroluk futbolcunun peşinde

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücade edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Badou Ndiaye'nin geleceği belirsizliğini korurken sarı kırmızılılar orta saha transfer için gaza bastı. Galatasaray'ın yeni transferi için anlaşmaya vardığı Hollandalı oyuncu Ryan Babel'in geçtiğimiz sezon oynadığı Fulham'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için girişimler başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda rota İngiltere. İşte Galatasaray'ın transfer hamlesine dair tüm detaylar...

Fransa'da yayım yapan L'Equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de sezonu 20. sırada tamamlayarak küme düşen Fulham'ın 27 yaşındaki oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralamak istiyor.

Fulham'ın 2018'in Temmuz ayında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Fildişili oyuncunun İngiliz ekibiyle olan kontratı 2022 yılında doluyor. Habere göre sarı kırmızılılar Seri'yi 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı.

Bu sezon Fulham ile 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sabah)

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