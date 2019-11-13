Galatasaray 30 sene sonra ilk 4’te yok
SÜPER Lig’de geride kalan 11 haftada Galatasaray, 30 yılın ardından bir ilki yaşadı.
- Star Spor
Şu anda puan cetvelinin 6. sırasında yer alan Sarı-Kırmızılı takım bu sezon ilk 11 hafta sonuda ilk 4’te kendisine hiç yer bulamadı. Galatasaray son olarak 1989- 90 sezonunda ilk 11 haftada ilk dört takım arasına hiç girememişti. Cim-Bom söz konusu sezonda 12. haftada 4. sıraya çıkmış, sezonu ise 3. sırada tamamlamıştı.
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