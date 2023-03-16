Galatasaray: 31 - Konyaspor: 4

Galatasaray ile Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.
İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti.
Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi.
İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.