Galatasaray 315. kez Avrupa sahnesinde

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 314 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 466 gole engel olamadı.

Son 24 Avrupa maçında 4 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 24 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

BU SEZONKİ AVRUPA PERFORMANSI



Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti.

Ülke puanından dolayı önceki yılların aksine "Devler Ligi"ne tek takım gönderebilen Türkiye'nin şampiyonu 3 ön eleme oynadı.

İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda Slovenya'nın Olimpija takımını eleyen "Cimbom", play-off turunda da Norveç temsilcisi Molde'yi geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, eleme aşamasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında ise Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla karşılaştı. Grupta birçok maçta iyi performans sergileyen Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. "Cimbom", aldığı 5 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Manchester United ile sahasında 2-2 berabere kalarak adından Avrupa'da söz ettirdi.

Okan Buruk'un öğrencileri, eleme ve grup aşamasında toplam 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 92 maça çıktı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.

Rakip fileleri 142 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 113 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY



Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 314 112 84 118 423 466

MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR



Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI



Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminde, çeyrek final öncesi bir kez hüsran yaşadı, bir kez de şanslı taraf oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.