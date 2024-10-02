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  • Galatasaray, 320. kez Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, 320. kez Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 320. mücadelesine çıkacak.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Galatasaray, 320. kez Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor
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Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 319 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 432 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 477 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 95 karşılaşmada 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 149 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 120 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 15 MAÇIN 13'ÜNÜ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 müsabakanın 13'ünde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

- Avrupa'da son 4 deplasman maçında yenildi

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 4 müsabakayı kaybetti.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi95383126149120
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31911484121432477

GALATASARAY, İLK KEZ LETONYA TAKIMINA RAKİP OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ilk kez bir Letonya temsilcisi ile karşılaşacak.

Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 36 farklı ülkenin takımıyla mücadele etti. "Cimbom" ilk kez bir Letonya takımına rakip olacak.

RFS ise 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde İstanbul Başakşehir ile karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı RFS'yi sahasında 3-0 mağlup etti.

MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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