İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2021 Cumartesi / 18 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
Spor

Galatasaray: 33 - Göztepe: 12

Galatasaray ile Göztepe yarın ligde 59. kez rakip olacaklar... Galatasaray - Göztepe rekabetinde İstanbul'un sarı kırmızılı takımının galibiyet sayılarında 33-12 üstünlüğü bulunuyor.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 09:08 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 09:08
ABONE OL

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 90-41 üstünlüğü bulunuyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 30. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 48, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 14 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 12'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.