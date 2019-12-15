Galatasaray, 36. kez puan kaybetti
CİM-BOM, Ankaragücü ile lig tarihinde dün akşam 97. kez karşılaştı.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı takım Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede, rakibi karşısında 19. kez berabere kaldı. Cim-Bom, 17 mücadeleyi de kaybederken Başkent ekibi önünde 36. kez puan kaybı yaşadı. Aslan rekabette 61 kez de kazandı. İki takım arasında Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan mücadelelerde Cim-Bom rakibine büyük bir üstünlük sağlasa da dün 12. kez puan kaybına engel olamadı. Bu süreçte 9. beraberliği alan G.Saray 3 kez kaybetti. 37 defa da galibiyet sevincini yaşadı. Aslan bu sezon iç sahada oynadığı 8. maçta 3. beraberliğini aldı.
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