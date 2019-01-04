Galatasaray 4 Ocak transfer haberleri GS son dakika transfer sezonu açıldı

4 Ocak Galatasaray transfer haberlerinde neler var GS son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. Ardından KAP açıklamaları da gelmeye başladı. Rodrigues hakkında açıklama KAP’a bildirildi. Savunmada ise Serdar Aziz’in takımdan ayrılacağı açıklanırken Ozan Kabak’ın geleceği hakkında belirsizlik sürüyor. Ozan Kabak hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi. Galatasaray'la olan sözleşmesinde "7,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Ozan Kabak'la ilgili olarak geçen günlerde bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, "Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Fatih Terim ve Ozan Kabak arasında bir görüşme gerçekleşti ve genç futbolcunun devre arasında ayrılmaması kararı çıktı!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ – 4 OCAK

RODRIGUES KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

OZAN KABAK’TA SON DAKİKA

BeIN Sports'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi. Fatih Terim, Ozan'la yaptığı görüşme sonrasında bir açıklamada bulundu ve "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz" ifadelerini kullandı. Ozan da İmparator'la fotoğrafını paylaşarak "Hocamla birlikte" mesajı verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.

Galatasaray'la olan sözleşmesinde "7,5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Ozan Kabak'la ilgili olarak geçen günlerde bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, "Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Fatih Terim ve Ozan Kabak arasında bir görüşme gerçekleşti ve genç futbolcunun devre arasında ayrılmaması kararı çıktı!

Fatih Terim, Ozan'ın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“Galatasaray Akademisi’nin, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum hatta bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi bizim için, Galatasaray için son derece önemlidir. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray’a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence. Ozan’ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası değil.”

Ozan Kabak söz konusu görüşme sonrasında Fatih Terim'le bir fotoğraf paylaşarak "Hocamla birlikte" dedi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre genç futbolcunun 220 bin TL olan yıllık ücretine önemli düzeyde iyileştirme yaparak mukavele yenilemek isteyen yönetim, Ozan’ı kaptırmama niyetinde! Henüz 18 yaşında olan ve gelecek vadeden Ozan’ı ilerleyen yıllarda çok daha yüksek fiyatlara satacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar’da yönetim, genç stoperin kalmasından yana…

Kendi aralarında konuşan yöneticilerin, “Ozan’ı mutlaka tutmamız gerekiyor. Birkaç yıl sonra 15-20 milyon Euro’ya satabileceğimiz oyuncu için 7.5 milyon Euro’ya razı olmayalım” görüşünde oldukları kaydedildi.

MANGALA İLE ANLAŞILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Manchester City’nin gözden çıkardığı Eliaquim Mangala geldi. Ancak Fransız stoperle İtalyan devi İnter ve Fransa’nın köklü kulübü Marsilya’da ilgileniyor! İşte detaylar

Maicon’u satıp yerine daha iyi bir stoper almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Manchester City’nin gözden çıkardığı Eliaquim Mangala geldi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İngiliz kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Manchester City yönetiminin cevabını bekliyor.

Ancak Fransız stoperle İtalyan devi İnter ve Fransa’nın köklü kulübü Marsilya’da ilgileniyor. Takımında sol ayaklı stoper istediği için Mangala’nın transfer edilmesini isteyen Terim’in bu beklentisini karşılamak için harekete geçen yönetim ise Mangala için İtalyan ve Fransızlarla yarışıyor.

GÖKHAN TÖRE İDDİASI

Galatasaray, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Gökhan Töre için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar, dar kadrosunu Gökhan Töre'yle güçlendirmek istiyor. Sakatlıklar nedeniyle alternatif bulmakta zorlanan Fatih Terim, 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray yönetimi, eski formundan uzaklaşan Gökhan Töre'yi uygun bir bonservis bedeli karşılığında almayı planlıyor. Fatih Terim'le yeniden kendine bulacağına inanan Gökhan, sarı-kırmızılı takıma katılmaya hazır. Önümüzdeki günlerde iki takımın arasında görüşmelerin yapılması ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın dışında Trabzonspor ve Bursaspor da milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

MİRANDA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Galatasaray’da savunmanın yeni lideri bulundu. Bir süredir Inter’in Brezilyalı stoperi Miranda ile yakından ilgilenen Sarı-Kırmızılılar’ın, bu transferde sona yaklaştığı öğrenildi. İlk olarak oyuncuyu kiralamak için İtalyan kulübüyle temas kuran Galatasaray’ın, olumsuz yanıt alınca işi bonservisle birlikte çözmeyi hedeflediği öğrenildi. Kaleci antrenörü Taffarel’i devreye sokarak Miranda’yı ikna eden Sarı-Kırmızılılar, maksimum 1.5-2 milyon Euro’luk bir bonservis ödemesiyle Sambacı’yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

3. dönemde...

Sezon başında da Miranda’ya olan ilgisini dilye getiren Fatih hoca, 34 yaşındaki stoperi savunmanın yeni lideri yapacak. Galatasaray’ın başına geçtiği 3. dönemde bu görevi Ujfalusi’ye veren ve beklentilerin üzerinde bir verim elde eden tecrübeli teknik adam, Miranda’nın da aynı etkiyi yaratacağını tahmin ediyor.

54 kez milli takımda oynadı

Atletico Madrid formasıyla büyük başarılara imza atan, 54 kez Brezilya Milli Takımı için ter döken, bunun sonucunda Inter’e transfer olan Miranda, İtalya’da ise aradığını bulamadı. Özellikle ilk yarının son haftalarında kadroya bile alınmayan, sözleşmesi ise 2020 yılında sona erecek olan deneyimli savunmacı, Galatasaray’ın teklifini kabul ederek yeni bir maceraya açılmaya hazırlanıyor.