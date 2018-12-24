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Galatasaray, 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi!

Galatasaray, altyapıdan A takım yükselen 4 oyuncusuyla sözleşme yenilendiğini açıkladı.

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Galatasaray, altyapıdan A takıma yükselen 4 oyuncunun sözleşmelerinin yenilendiğini ve uzatıldığını açıkladı.
 
Celil YÜksel, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin sözleşmeleriyle ilgili yapılan açıklama şöyle:
 
"Galatasaray Futbol Akademisi'nden A Takımı'mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel'in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı.
 
Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz."

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