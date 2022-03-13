İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2022 Pazar / 10 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
Spor

Galatasaray: 7 - Beşiktaş: 2

Galatasaray - Beşiktaş rekabetinde Nef Stadyumu'ndaki 12. maç yarın oynanacak. Geride kalan 11 maçta Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstünlüğü bulunuyor.

IHA13 Mart 2022 Pazar 10:59 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:59
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı.

İşte Domenec Torrent'in Beşiktaş planı! Bambaşka 11...

Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 17 gole karşılık, Kartal 8 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var

Geçtiğimiz sezon burada oynanan son derbide Galatasaray 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.