Galatasaray: 7 - Beşiktaş: 2

IHA 13 Mart 2022 Pazar 10:59 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:59

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Aslan 3-2'lik skorla kazandı.