18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6981
  • 6,4271
  • 238.983
  • 98.135
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray 81 milyon TL kar açıkladı

Galatasaray kulübü son 9 aylık faaliyet raporlarını açıkladı ve Sportif A.Ş olarak 81 milyon TL net kar elde edildiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray kulübü 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı takım bundan önceki dönemde olduğu gibi yine kar elde ettiğini duyurdu. 

Galatasaray kulübünden KAP'a yapılan açıklamada son 9 aylık dönemde 81 milyon TL kar elde edildiğini duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp bundan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin zarar ettiği 1 Haziran-30 Kasım dönemi finansal faaliyetleri raporlarında yine tek kar elde eden kulüp oldu.

Galatasaray kulübü 1 Haziran - 30 Kasım 2018 dönemine ait finansal faaliyetleri raporlarında Sportif A.Ş olarak bu süreçte 2.900.609 TL karar elde ettiklerini duyurmuştu. 

AÇIKLAMA:

Galatasaray Sportif maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans bedellerinin değer tespiti için 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla SPK Değerleme Hizmetleri Lisansına sahip Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye değer tespiti çalışması yaptırmıştır. Söz konusu değerleme raporunda maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri 481.097.392 TL (92.405.000 Avro) olarak tespit edilmiştir

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'den İstanbul için 'olağanüstü itiraz' açıklaması

AK Parti'den İstanbul için 'olağanüstü itiraz' açıklaması

Diyarbakır'da EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da EYP'li saldırı girişimi

AK Parti Büyükçekmece'deki seçimin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece'deki seçimin iptalini istedi

İmamoğlu'nun tehdidine tepki

İmamoğlu'nun tehdidine tepki

Morales: Tanıdıktan sonra Türkiye hayranı oldum

Morales: Tanıdıktan sonra Türkiye hayranı oldum

İki ilçede seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma

İki ilçede seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma

Netanyahu acil toplantıya çağırdı

Netanyahu acil toplantıya çağırdı

Alman gazete FETÖ'nün gerçek yüzünü yazdı

Alman gazete FETÖ'nün gerçek yüzünü yazdı
 

POPÜLER HABERLER

Ölümden önce son kaçış

Ölümden önce son kaçış

Günde 1 saat çalışıyor, paraya para demiyor

Günde 1 saat çalışıyor, paraya para demiyor

'Seyit' orduyu sırtlayacak

'Seyit' orduyu sırtlayacak

Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' soruşturması: Polis inceleme başlattı

Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' soruşturması: Polis inceleme başlattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA