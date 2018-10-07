Galatasaray 87'de attı kulüp doktoru Yener İnce kendini kaybetti

Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray Antalyaspor'u Donk'un golüyle 1-0 mağlup etti. Son bölüme giden 0-0 devam eden maçta kilidi açmak için sürpriz bir hamle yapan Fatih Terim 85'te oyuna dahil ettiği Ryan Donk'u stoper Maicon ile birlikte forvete çekti. Bu hamle sonrası gol için beklemeye başlayan sarı kırmızılıların yedek kulübesi 87.dakikada amacına ulaştı. Donk'un kafa golü sonrası adeta çıldıran Fatih Terim ve kurmayları ekranlara yansımayan bir sevinç yumağı oluşturdu.

Terim'in yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş o sevinci yaşayan isimlerin başında geliyordu. Kendini kaybeden Hasan Şaş Terim'e sarılarak 3 puanı getiren golü kutladı. Diğer yardımcı hocalar ve Mert Çetin'in de yer aldığı sevinç anı objektiflere böyle yansıdı.