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Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor

Süper Lig'in 2. haftasında Pazar günü Konyaspor'u konuk sarı-kırmızılı takım, 97 günlük aranın ardından sahasında resmi maça çıkacak.

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Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
 
Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
 
Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.
 
97 gün sonra taraftarıyla buluşacak
 
Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak.
 
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.
 
Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
 
Terim'in cezası bitti
 
Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.
 
Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.
 
Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.
 
Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor. 
 
Marcao cezalı
 
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Marcao, müsabakada forma giyemeyecek.
 
Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.
 
Sarı-kırmızılılarda belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda son iki antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise takımdan ayrı çalışıyor.
 
Sahasında bileği bükülmüyor
 
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.
 
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.
 
Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

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