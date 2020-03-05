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Spor

Galatasaray açıkladı! 30 milyon TL'lik anlaşma

Galatasaray, Türk Telekom ile stadyum anlaşmasının 2020-2021 yılı futbol sezonu için 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı

05 Mart 2020 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 19:09

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.

Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında Sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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